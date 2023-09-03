حبس متهمين 4 أيام تعدوا على سيدة بمصر الجديدة في الطريق العام

تتولي نيابة مصر الجديدة التحقيق في واقعة قيام متهمين بالتعدى على سيدة في الطريق العام واستعراض القوة بمنطقة مصر الجديدة.

كما أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من التحقيقات حول الواقعة.

التحقيق في واقعة التعدي على سيدة بمصر الجديدة

وتعود تفاصيل الواقعة بورود بلاغ من سيدة ربه منزل بأنها حال سيرها بمحل البلاغ اصطدمت بها سيارة قيادة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية".

وبناء على حادث الصدام حدثت بينهما مشادة كلامية تعدى خلالها قائد السيارة عليها بالسب والضرب، الأمر الذي آثار حفيظة الأهالى المتواجدين فقاموا بالتعدى عليه بالضرب وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته.

وكشفت التحريات أن قائد السيارة قام بالاستعانة بــ 3 أشخاص، مقيمون بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزتهم 4 شماريخ، سلاح أبيض "سنجة"، وقاموا بإطلاق الألعاب النارية "شماريخ" بمحل البلاغ "دون وقوع إصابات".



وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالتعدى على سيدة بمنطقة مصر الجديدة،و عقب تقنين الإجراءات أقر المتهمين بإرتكابهم للواقعة وتم تحرير المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.