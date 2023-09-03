حصول 5 مساجد بالشرقية على اعتماد الجودة والتميز الدعوي| صور

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية لحصول 5 مساجد بمراكز ومدن "الزقازيق – بلبيس – العاشر من رمضان – صان الحجر" على اعتماد الجودة والتميز الدعوي من الفئة ( أ ) مشيداً بدور مديرية الأوقاف في اعمار وتجهيز وفرش المساجد بالشكل الذي يليق باستقبال المصلين لأداء الصلوات واقامة الشعائر الدينية، وكذلك تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة، لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف.

وأكد محافظ الشرقية، أن المسجد يمثل صرحاً إسلامياً ومنارة تثقيفية ودعوية جديدة تُضاف لبيوت الله وتُسهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتُرسي وسطية الإسلام السمحة.

ومن جانبه أوضح الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، استمرار المديرية في تكثيف الجهود لإعمار وتجديد المساجد وإقامة الصروح الإسلامية وتحسين الأحوال المادية والعلمية للائمة، لإظهار صورة رجل الدين بالشكل الأمثل لأداء دورهم الدعوي لنشر الفكر الوسطي وتعاليم الدين السمحة.

وأشار الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف، إلى حصول مسجد الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود بمدينة بلبيس، ومسجدي زاد المعاد والرحمة بمدينة العاشر من رمضان، ومسجد الرحمن الرحيم بمدينة صان الحجر، ومسجد الفتح بمدينة الزقازيق على اعتماد الجودة والتميز الدعوي من الفئة (أ) والتي لا تمنح إلا للمساجد الكبرى والجامعة التي تحقق تميزاً دعوياً ومعمارياً بواقع 90% فأكثر، وذلك بعد تكثيف الجهود والعمل المستمر على مدار الساعة دعوياً وإدارياً من خلال تنظيم الأنشطة الدينية للنهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال.

كما أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال، وكذلك إعمار وتجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات واقامة الشعائر الدينية ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وأشار الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، إلى أنه تزامناً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، تم افتتاح 3 مساجد كبري بمراكز ومدن الزقازيق وصان الحجر والحسينية بتكلفة 14 مليون و 500 ألف جنيه، وذلك بعد ان تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والفرش، لإستقبال المصلين لأداء الصلوات والشعائر الدينية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم افتتاح مسجد الرحمن بعزبة أبو يحيي بقرية صفيطة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، والمقام علي مساحة 522 متر، ومكون من صحن وسندرة ومصلي بتكلفة 4 مليون و 500 ألف جنيه، وكذلك افتتاح مسجد طيبة بمدينة صان الحجر والمقام علي مساحة 1374 متر ومكون من صحن أرضي وسندرة ومصلي للرجال ومكتب لتحفيظ القران الكريم ومصلى للسيدات بتكلفة اجمالية 7 مليون جنيه، بالإضافة إلي افتتاح مسجد محفوظ سويلم بقرية سماكين الغرب التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية والمقام علي مساحة 566 متر، ويضم دور أرضي وأول علوي ومصلي بتكلفة اجمالية 3 مليون جنيه، لتمثل هذه المساجد صروحاً إسلامية ومنارات علمية تبث الفضيلة تساهم في بناء الوطن.

يذكر أنه احتفالا بالعيد القومي لمحافظة الشرقية، قام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء يسري الديب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، واللواء طيار أ.ح مدحت كامل زكى مدير الكلية الجويــة، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، واللواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، وعدد من مديري المديريات الخدمية والهيئات، ونواب البرلمان، والقيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية والمواطنين، بأداء صلاة الجمعة والتي تم نقلها علي الهواء مباشرة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق.

ألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعنوان "النبي صلي الله عليه وسلم كما تحدث عن نفسه" تحدث فيها عن طيب اخلاق النبي وعظيم شمائله ودعا إلى التأمل في السنة النبوية الشريفة، لنجد منزلة وصفاء نسب نبينا الكريم فكان يبين للنّاس مكارم الأخلاق ويؤكّد الصالح منها ويُصلح ما فسد وقد كان أعظم الناس أخلاقاً وأكملهم ومن صفاته الخُلقية التي تحلّى بها صدقه في أعماله وأقواله ونيّاته مع المسلمين وغيرهم وسماحته وعفوه عن الناس وصفحه عنهم بقدر الاستطاعة وكرمه وجوده وعطاؤه، وتواضعه وعدم تعاليه وتكبّره على الناس أو الانتقاص من قيمتهم وكان يجلس بين الصحابة دون أن يميّز نفسه بأي شيءٍ، ولا يترفّع على أي أحدٍ منهم وحفظه للسانه وعدم نطقه بالسيء والقبيح من الأقوال واحترامه للكبير وعطفه على الصغير.

وقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالتهاني وأطيب التمنيات لأبناء المحافظة بمناسبة الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة الشرقية، والموافق التاسع من سبتمبر ذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي ابن قرية هرية رزنه أمام خديوي البلاد مطالباُ بالحرية والكرامة، مؤكداً أن شهر سبتمبر الجاري سوف يشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف قري مراكز ومدن المحافظة ابتهاجا بالعيد القومي للمحافظة، والتي سوف تساهم في احداث التنمية الشاملة وتدعيم البنية التحتية وتوفير حياة أفضل لأبناء المحافظة.