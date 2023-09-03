مدينة الداخلة: توفر بعض الخضروات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين

حرصت الوحدة المحلية لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، على توفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع بعض المزارع في مركز الداخلة، حيث تهدف إلى توفير بعض الخضروات الأساسية بأسعار ملحوظة أقل من السوق. ولاقت المبادرة استجابة إيجابية من المواطنين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الخضروات في الأسواق.

وتتضمنت قائمة الأسعار المخفضة ما يلي:

كيلو البطاطس بسعر 12.5 جنيه.

كيلو الطماطم بسعر 12.5 جنيه.

كيلو الكوسة بسعر 10 جنيهات.

كيلو البصل بسعر 17.5 جنيه.

كيلو الباذنجان الرومي بسعر 5 جنيهات.

كيلو الباذنجان العروسي الأبيض والأسود بسعر 10 جنيهات.

كيلو الخيار بسعر 12.5 جنيه.

كيلو الفلفل الرومي والشطة بسعر 10 جنيهات.

كيلو الجزر بسعر 15 جنيه.

كيلو العنب بسعر 20 جنيه.

وتعد هذه الخطوة الإيجابية من قبل الوحدة المحلية لمركز الداخلة والمزارع المشاركة في المبادرة، بمثابة تخفيف حقيقي على المواطنين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الخضروات في الأسواق. كما تعكس هذه المبادرة تفاعل الجهات المحلية لتلبية احتياجات المجتمع وسد الفجوة بين الطلب والعرض.

ومن المتوقع أن تستمر هذه المبادرة في توفير الخضروات بأسعار مخفضة لفترة محدودة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة في المنطقة. يتوقع أن يستفيد العديد من المواطنين من هذه الفرصة للحصول على الخضروات الضرورية بأسعار معقولة وملائمة لميزانياتهم.

محلية الداخلة توفر بعض الخضروات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين

محلية الداخلة توفر بعض الخضروات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين

محلية الداخلة توفر بعض الخضروات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين

محلية الداخلة توفر بعض الخضروات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين

محلية الداخلة توفر بعض الخضروات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين

محلية الداخلة توفر بعض الخضروات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين

محلية الداخلة توفر بعض الخضروات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين

محلية الداخلة توفر بعض الخضروات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين

محلية الداخلة توفر بعض الخضروات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين

محلية الداخلة توفر بعض الخضروات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين

محلية الداخلة توفر بعض الخضروات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين