إدارة أزمات أسيوط: الأربعاء إرتفاع تدريجي في درجات الحرارة

أعلن مركز إدارة الأزمات بمحافظة أسيوط، منذ قليل انه اعتبارًا من الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023، سترتفع تدريجيا درجات الحرارة على كافة أنحاء المدن والقرى بالمحافظة.

وأكد المركز، أن هذا الارتفاع المتوقع في درجة الحرارة يأتي نتيجة تأثر المنطقة برياح جنوبية شرقية جافة ومعتدلة، وتصاعد الرطوبة النسبية للهواء، مما يؤدي إلى زيادة الإحساس بالحرارة في الأيام القادمة.

وبناءً على ذلك، يهيب المركز بالمواطنين والمقيمين في أسيوط اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع هذه الظروف الجوية السائدة. ومن بين الاحتياطات الموصى بها، ضرورة ارتداء ملابس خفيفة ومناسبة لفصل الصيف، مع استخدام واقيات الشمس والكريمات المناسبة لحماية البشرة من الأشعة الضارة.

وعلاوة على ذلك، يجب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة في فترة الظهيرة، وشرب كميات كافية من المياه لتجنب الجفاف والتعب الناتج عنه. كما يتعين على الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة والمسنين والأطفال الصغار أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن التعرض للحرارة المرتفعة.

وتأتي هذه التوصيات ضمن جهود المركز لتوعية الجمهور وتزويدهم بالمعلومات الضرورية للتعامل مع الطقس الحار والحفاظ على سلامتهم. يجب على الجميع اتباع الإرشادات الصحية والالتزام بالنصائح الواردة من المركز والجهات المعنية الأخرى بهدف تجنب أي مشاكل صحية ناتجة عن الحرارة المرتفعة

وتستمر المراقبة المستمرة والتحديثات من قبل مركز إدارة الأزمات بمحافظة أسيوط، حيث ينصح المواطنين بمتابعة الأخبار المحلية والتحديثات الصادرة من المركز للحصول على أحدث المعلومات والتوصيات المتعلقة بالظروف الجوية والحالة الحرارية لضمان سلامتهم وسلامة أفراد عائلاتهم.