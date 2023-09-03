تكريم الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج الصيفي "بأوقاف الجيزة والمنوفية وقنا"

أقامت مديرية أوقاف الجيزة احتفالية كبرى لتكريم الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج الصيفي للطفل، بمسجد الشرقي بسقيل التابع لإدارة أوقاف أوسيم، بحضور الدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة.

كما أقامت احتفالية أيضا بمسجد عبد العزيز العلي التابع لإدارة أوقاف بولاق الدكرور بالجيزة، بحضور الدكتور أحمد أبو طالب مسئول الثقافة والإرشاد بالمديرية، والشيخ أيمن محمود مدير إدارة أوقاف بولاق الدكرور والسادة المفتشين والأئمة، والواعظة رحمة رشاد.

كما أقامت مديرية أوقاف المنوفية احتفالية بمسجد سيدي عز الدين - تلا، بحضور الشيخ ياسر غانم مدير إدارة أوقاف تلا.

مديرية أوقاف قنا

كما أقامت مديرية أوقاف قنا احتفالية بمسجد حيدر التابع لإدارة أوقاف الغربي بهجورة، بحضور الشيخ أحمد الرفاعي مدير الإدارة، والشيخ سيد عبد الراضي إمام وخطيب المسجد.

وقد أكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج الصيفي للطفل حجر الأساس في بناء الوعي الرشيد، وأن الطفل هو الثروة الحقيقية لأي أمة، وأن ثقافة الطفل هي اللبنة الأولى لثقافة الإنسان والمجتمع، وأن تكنولوجيا المعلومات أحد أهم وسائل تربية الطفل.