تعدوا عليها بالشماريخ .. تفاصيل واقعة سيدة مصر الجديدة

سيدة مصر الجديدة.. كشف رجال مباحث القاهرة، تفاصيل واقعة التعدي على سيدة في مصر الجديدة، من قبل 3 شباب، بسبب مشادة كلامية على أثر مصادمة بين سيارتين، في الطريق العام.

تمكنت قوات امن القاهرة، من القبض على 3 أشخاص تعدوا على سيدة وأشعلوا الشماريخ بمصر الجديدة، واعترفا بتفاصيل الواقعة، وان سبب المشاجرة، تصادم سيارة.

كان قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المُبلغة (ربه منزل) وقررت بأنها حال سيرها بمحل البلاغ اصطدمت بها سيارة قيادة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" فحدثت بينهما مشادة كلامية تعدى خلالها قائد السيارة عليها بالسب والضرب، مما أثار حفيظة الأهالي المتواجدين فقاموا بالتعدى عليه بالضرب وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته، فقام قائد السيارة بالاستعانة بــ (3 أشخاص - مقيمون بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبحوزتهم (4 شماريخ – سلاح أبيض "سنجة") وقاموا بإطلاق الألعاب النارية "شماريخ" بمحل البلاغ "دون إصابات".

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً قيام 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وإشهارها بالطريق العام.

بالفحص أمكن ضبط المذكورين وتبين أنهم (عامل ونجليه – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج) والأسلحة المستخدمة ، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة الأسلحة المُشار إليها وإشهارها بمحيط سكنهم لوجود خلافات مع آخرين حول الجيرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة آخرى..تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب محل - كائن بدائرة قسم شرطة شبرا).. وبحوزته (196 علبة سجائر - 84 كيس بن "جميعها بدون مستندات ومجهولة المصدر").

المواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق

وفي سياق آخر لقي عامل مصرعه غرقا في النيل أعلى دائري المنيب بالجيزة، وتم انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة إدارة النجدة بلاغا بسقوط شخص في نهر النيل من أعلى دائري المنيب.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن المتوفي عامل يبلغ من العمر 25 عاما، كان بصحبة صديقه لدى عودتهما من المعادي تجاه الهرم وأثناء عبور المتوفي من الحارة السريعة، اختل توازنه وسقط في النيل.

وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بالفحص، وأنه تم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.