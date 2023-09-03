تنفيذ 29 قرار غلق وتشميع لمخالفات القطع السكنية بالعاشر من رمضان

وجه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استمرار فعاليات الحملات اليومية للتصدى لأى مخالفة أو تعدي.

وأكد رئيس جهاز العاشر، أن إدارة الاشغالات والتعديات وإدارة الأمن وشرطة المرافق وشرطة التعمير وإدارة الحركة والمعدات، قاموا اليوم بتنفيذ ٢٩ قرار غلق وتشميع وإزالة ورفع إشغالات وتعديات بقطع السكنية بالمجاورات بالحى التاسع، كما تم إزالة رفع شروع فى فتح محلات مخالفة بقطعة سكنية بالحى العاشر ابنى بيتك، ورفع اشغالات الباعة الجائلين بمنطقة الادرنية والطرق الرئيسية بالمدينة.

ولفت رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتى فى إطار المتابعة المستمرة التى تتم بأحياء المدينة، لرصد المخالفات والتجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكافة أشكال الخروج عن القانون.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الدورية على مدار الساعة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وعدم السماح بالتعدي على حقوق المواطنين والدولة في الأرصفة والطرق العامة.