رئيس مدينة الغنايم يتابع فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

تابع مصطفى علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم بمحافظة أسيوط، الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في المركز.

يأتي تنفيذاً لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وتم تنفيذ توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في جميع مراكز المحافظة.

جاء ذلك برفقة الدكتور خالد مزارع، مدير الإدارة الصحية بمركز الغنايم، لمتابعة الخدمات التي تقدم للمواطنين في إطار الحملة. وتشمل هذه الخدمات متابعة الحمل وإجراء الفحوص الطبية للسيدات، فضلاً عن عقد ندوات توعوية لتسليط الضوء على أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة وكيفية استخدامها بالإضافة إلى توافرها مجاناً.

وأكد مصطفى علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم، أن الحملة تهدف إلى التواصل والوصول إلى المواطنين في كل مكان داخل المركز، بما يضمن حق الجميع في الوصول إلى هذه الخدمات المهمة التي تؤثر إيجابياً على الصحة العامة. ويعمل المركز على التغلب على أي عقبات تحول دون تحقيق الهدف المنشود من الحملة، وهو الحفاظ على صحة الأم المصرية وصحة أبنائها.

وتعتبر هذه الحملة النشطة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في مركز الغنايم خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات الصحية المتاحة للمجتمع وتعزيز وعي الأسر بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. ومن المنتظر أن تستمر هذه الحملة في تقديم الخدمات لجميع الفئات المستهدفة في المنطقة، بهدف تحقيق الحد الأقصى من الرفاهية والصحة للجميع في مركز الغنايم.

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتابع فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتابع فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتابع فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتابع فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتابع فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتابع فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية