تفاصيل سقوط "بلطجية المرج" في قبضة الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وإشهارها بالطريق العام.

بإجراء الفحص والتحري أمكن ضبط المذكورين وتبين أنهم (عامل ونجليه – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج) والأسلحة المستخدمة ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازة الأسلحة المُشار إليها وإشهارها بمحيط سكنهم لوجود خلافات مع آخرين حول الجيرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة آخرى..تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب محل - كائن بدائرة قسم شرطة شبرا).. وبحوزته (196 علبة سجائر - 84 كيس بن "جميعها بدون مستندات ومجهولة المصدر").

المواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة..تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق

وفي سياق آخر لقي عامل مصرعه غرقا في النيل أعلى دائري المنيب بالجيزة، وتم انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة إدارة النجدة بلاغا بسقوط شخص في نهر النيل من أعلى دائري المنيب.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن المتوفي عامل يبلغ من العمر 25 عاما، كان بصحبة صديقه لدى عودتهما من المعادي تجاه الهرم وأثناء عبور المتوفي من الحارة السريعة، اختل توازنه وسقط في النيل.

وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بالفحص، وأنه تم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.