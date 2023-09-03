أشرف صبحي يبحث مع سفير هولندا تعزيز التعاون الثنائي المشترك

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيد/ بيتر موليما سفير هولندا لدى القاهرة، لبحث تعزيز أُطر التعاون الثنائي المشترك، وتبادل الخبرات بين البلدين علي مستوي قطاعي الشباب والرياضة.

خلال اللقاء، تم استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل تطوير البرامج الرياضية المشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتطوير الرياضي، وتعزيز التبادل الشبابي بين الشباب المصري والهولندي.

كما تم التطرق إلى تعزيز سبل التعاون في مجال التدريب للشباب المصري لمواجهة البطالة وإيجاد فرص عمل بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل في أوروبا وخاصةً في هولندا وألمانيا للقضاء علي ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور أشرف صبحي بالسفير الهولندي، مؤكداً على أن وزارة الشباب والرياضة المصرية منفتحة على التعاون مع كافة المؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الشباب المصري في المجالات كافة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بلقاء سفير هولندا وتعزيز التعاون الرياضي والشبابي بين البلدين، مؤكداً علي التزامه بتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في مجالات الشباب والرياضة، مشيراً إلي ترحيبه باغتنام تلك الفرصة لتطوير البرامج الرياضية المشتركة بين مصر وهولندا، معرباً عن تطلعه إلى تبادل الخبرات في مجالات التدريب والتطوير الرياضي.

وأكد "صبحي" علي وجود اتفاق بين الجانبين علي تعزيز التبادل الشبابي بين الشباب المصري والهولندي، والعمل على تعزيز التفاهم المتبادل وتعزيز الروابط الثقافية والرياضية بين شباب البلدين، والتطلع إلى تعزيز التعاون في تنظيم الفعاليات الرياضية المشتركة والبطولات الدولية، مما سيسهم في تعزيز الصداقة والتفاهم بين شباب كلا البلدين.

ومن جانبه، أعرب السفير الهولندي عن امتنانه بلقاء وزير الشباب والرياضة المصري، والذي يُعد فرصة لتعزيز التعاون بين هولندا ومصر في المجالات الرياضية والشبابية، مؤكداً علي دور تلك اللقاءات في إقامة وتعزيز الروابط القوية بين الشعبين، مشيراً إلى تطىعه لتعزيز التبادل الشبابي والرياضي بين شباب البلدين، وتعزيز التفاهم المشترك وتوسيع آفاق التعاون الرياضي في البلدين.

حضر اللقاء اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، رانيا سامي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، سالي مسئول العلاقات الدبلوماسية بالسفارة الهولندية بالقاهرة.