قومي المرأة بأسيوط ينفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "بلدي أمانة"

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة".

واستهدفت الحملة نحو 4500 سيدة و352 رجلاً و1648 طفلًا في قرى عرب العوامر وبني محمديات ودير شو بمركز إبنوب وقري الزيرة، وبني سميع ودوينة والمسعودي والبلايزة والنخيلة بمركز أبو تيج وقري أولاد بدر، والقصر والطوابية بمركز الفتح. وتشمل الحملة 4500 زيارة بمجموع مستهدف يبلغ 6536 شخصًا.

يهدف المجلس القومي للمرأة من خلال هذه الحملة إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المطلوبة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين. كما تهدف الحملة إلى رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع، خاصة في ظل الأزمات العالمية. تشارك في الحملة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمي، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة "دوي" لتمكين الفتيات. وتشارك أيضًا القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين في جلسات الدوار، والواعظات والراهبات عضوات مبادرة "سفيرات المحبة والسلام".

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت في 1 أغسطس 2023، ومن المتوقع أن تستمر على مدار شهرين. سيتم تنفيذ هذه الحملة في عدد من قرى محافظات مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة تنمية الأسرة المصرية، بالإضافة إلى عدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.

قومي المراة باسيوط فعاليات حملة طرق الأبواب "بلدي أمانة" في 12 قرية

قومي المراة باسيوط فعاليات حملة طرق الأبواب "بلدي أمانة" في 12 قرية

قومي المراة باسيوط فعاليات حملة طرق الأبواب "بلدي أمانة" في 12 قرية