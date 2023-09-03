رفع كفاءة الإشغالات في شوارع مركز ديروط

في إطار الإهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافة وبناءً على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالارتقاء بمنظومة النظافة والارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للنظافة في مركز ومدينة ديروط وتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط.

تحت إشراف الدكتور حسام عبد الناصر يوسف وحسام الدين خديوى مندي نائبي رئيس مركز ومدينة ديروط، وبحضور نصر الدين ناجى راتب مدير الإشغالات بالتنسيق مع قسم الإشغالات، تم متابعة أعمال رفع كفاءة الإشغالات في شوارع مركز ومدينة ديروط.

تمت متابعة أعمال إزالة التعديات في شارع القادسية، المتفرع من شارع فاطمة الزهراء والقرشية، استعدادًا للرصف. وقد شهدت هذه الأعمال تنفيذاً سلساً وبتنسيق عالي بين جميع الجهات المسؤولة.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مركز ومدينة ديروط. ومن المتوقع أن تساهم هذه الأعمال في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للسكان.

وتعكس هذه الجهود التزام السلطات المحلية بتحقيق تنمية مستدامة وتوفير بيئة صحية ومريحة للمجتمع. يتوقع أن يكون لهذه الإجراءات تأثير إيجابي كبير على حياة السكان ويعزز من رضاهم تجاه الخدمات البلدية المقدمة لهم.

يعتبر رفع كفاءة الإشغالات وإزالة التعديات جزءًا من الاستراتيجية الشاملة لمنظومة النظافة وتحسين البنية التحتية في مركز ومدينة ديروط. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود وتتضاعف في المستقبل لمواصلة تحقيق التحسين وتلبية احتياجات المجتمع.

ستظل السلطات المحلية تعمل بجدية وتكثيف جهودها لتحقيق تطور مستدام وتقديم الخدمات العالية الجودة للمواطنين في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك النظافة وإزالة التعديات، وهو ما يسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة رضا المجتمع.

حملة لرفع كفاءة الإشغالات في شوارع مركز ومدينة ديروط

حملة لرفع كفاءة الإشغالات في شوارع مركز ومدينة ديروط

حملة لرفع كفاءة الإشغالات في شوارع مركز ومدينة ديروط

حملة لرفع كفاءة الإشغالات في شوارع مركز ومدينة ديروط

حملة لرفع كفاءة الإشغالات في شوارع مركز ومدينة ديروط

حملة لرفع كفاءة الإشغالات في شوارع مركز ومدينة ديروط

حملة لرفع كفاءة الإشغالات في شوارع مركز ومدينة ديروط

حملة لرفع كفاءة الإشغالات في شوارع مركز ومدينة ديروط

حملة لرفع كفاءة الإشغالات في شوارع مركز ومدينة ديروط

حملة لرفع كفاءة الإشغالات في شوارع مركز ومدينة ديروط