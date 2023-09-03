مدينة ديروط تقوم بتمهيد طريق دشلوط الرئيسي ونزلة ساو

قامت الوحدة المحلية للمركز بتنفيذ خطة لتحسين النظافة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بناءً على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الإشغالات وتحسين النظافة في مركز ومدينة ديروط.

وتم تنفيذ هذه الخطة تحت إشراف محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط والمحاسب حسين نمر حسين رئيس الوحدة المحلية بدشلوط. وحضر الجلسة هلال عبد الحميد سكرتير الوحدة وحمدى محمد محفوظ وممدوح عبدالقادر وفريق متابعة الوحدة المحلية بدشلوط.

وتم تنفيذ عدة إجراءات لتحسين النظافة في المدينة، منها تمهيد طريق دشلوط الرئيسي وقرية نزلة ساو. وقد تم إصلاح الطريق وتنظيفه بشكل كامل، مما ساهم في تحسين المظهر العام للمنطقة وتسهيل حركة المرور.

كما تم تطوير منظومة التخلص من النفايات وتدويرها للنظافة في المركز والمدينة. تم توفير حاويات لجمع النفايات وتم تدريب العاملين على كيفية فرزها بشكل صحيح، مما ساهم في تعزيز جهود المركز والمدينة في تحسين النظافة والمحافظة على البيئة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية السلطات المحلية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مركز ومدينة ديروط وتحقيق تطلعاتهم في الحصول على بيئة نظيفة ومريحة.

تعد هذه الجهود خطوة مهمة نحو تحسين الحياة اليومية للسكان وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. وتسعى السلطات المحلية إلى متابعة تنفيذ الخطة وتعزيز جهودها في مجال النظافة وتطوير الخدمات بشكل مستمر.

محلية ديروط تقوم بتمهيد طريق دشلوط الرئيسي ونزلة ساو وإصلاح الطريق وتنظيفه

محلية ديروط تقوم بتمهيد طريق دشلوط الرئيسي ونزلة ساو وإصلاح الطريق وتنظيفه

محلية ديروط تقوم بتمهيد طريق دشلوط الرئيسي ونزلة ساو وإصلاح الطريق وتنظيفه