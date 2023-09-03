عواصف ترابية وانخفاض درجات الحرارة بالوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم، عواصف ترابية قوية وانخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، مما أدى إلى حدوث تعطل في حركة المرور على الطرق. وقد تسببت العواصف الترابية وتراكم الأتربة في انعدام الرؤية المرورية وتشويش الأجواء في المنطقة.

وتواجه محافظة الوادي الجديد تحديات متعددة في مواجهة هذه العواصف الترابية، وقد تم رفع درجة الاستعداد في جميع الوحدات المحلية بالمحافظة للتعامل مع هذه الظروف الجوية السائدة. وفرق الدفاع المدني والشرطة والجهات المعنية الأخرى تعمل بجدية لتأمين سلامة السكان وتقديم المساعدة اللازمة في حالات الطوارئ.

وتواصل غرفة العمليات والأزمات في المحافظة متابعة الوضع الجوي ومستجدات العواصف الترابية، وتستقبل بلاغات المواطنين وتستجيب لها فورا. وتعززت الإجراءات الوقائية ومستوى الاستعداد في جميع الوحدات الصحية والمستشفيات العلاجية لضمان استقبال وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين جراء التعرض للعواصف الترابية.

وتحث الجهات المعنية المواطنين على توخي الحذر واتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، بما في ذلك الابتعاد عن المناطق المعرضة للعواصف الترابية واستخدام وسائل الحماية الشخصية مثل الكمامات والنظارات الواقية.

من المهم أن يبقى الجميع على اتصال مع وسائل الإعلام المحلية للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات حول حالة الأحوال الجوية والتوجيهات الرسمية. وفي حالة الطوارئ أو وقوع حوادث تتطلب تدخل فوري، يجب الاتصال برقم الطوارئ المحلي المخصص لهذه الحالات.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص السلطات المحلية في محافظة الوادي الجديد على سلامة الأفراد وحماية البيئة المحلية من تأثيرات العواصف الترابية. وتجدد الدعوة للمواطنين بأخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الرسمية والإجراءات الوقائية المعمول بها في مثل هذه الظروف الجوية الصعبة.