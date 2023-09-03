محافظة الوادي الجديد تطرح دواجن وخضروات بأسعار مخفضة

تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قامت الوحدات المحلية بتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة لها. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المحافظة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأهالي وتحسين مستوى المعيشة.

وفي هذا الصدد، تم طرح دواجن وخضروات وفاكهة بأسعار مخفضة في منفذ ديوان عام المحافظة. يهدف ذلك إلى تخفيف الضغط المالي على المواطنين وتوفير لوازمهم الغذائية الأساسية بأسعار معقولة.

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من سلسلة من التدابير التي اتخذتها المحافظة من أجل توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، وذلك في ضوء الظروف الاقتصادية الحالية وتأثيراتها على حياة الأهالي. فقد عملت الوحدات المحلية على تشكيل لجان متخصصة لمتابعة تطورات الأسعار ومراقبة سوق السلع الغذائية، بهدف التصدي لأي احتكار أو زيادة غير مبررة في الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تأتي ضمن إستراتيجية المحافظة للارتقاء بمعيشة الأهالي وتحسين الظروف الاقتصادية في المنطقة. وتشكل هذه الخطوة مزيدًا من الدعم للمواطنين، وتعزز تواصل الحكومة المحلية معهم واهتمامها بتلبية احتياجاتهم الأساسية.

جدير بالذكر أن هذه المبادرات تتزامن مع جهود المحافظة في تنمية البنية التحتية وتعزيز فرص العمل في المنطقة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين. ويتوقع أن تستمر هذه الجهود لضمان استمرار توفر السلع الغذائية الأساسية بأسعار معقولة في الوادي الجديد.

محافظة الوادي الجديد تطرح دواجن وخضروات وفاكهة بأسعار مخفضة بمنفذ ديوان المحافظة

محافظة الوادي الجديد تطرح دواجن وخضروات وفاكهة بأسعار مخفضة بمنفذ ديوان المحافظة

محافظة الوادي الجديد تطرح دواجن وخضروات وفاكهة بأسعار مخفضة بمنفذ ديوان المحافظة