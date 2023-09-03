سلامة الغذاء تشن حملة تفتيشية على مراكز تعبئة الرمان بأسيوط

قامت الإدارة العامة للرقابة على المصانع التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء بشن حملة تفتيشية على مراكز تعبئة الرمان بمحافظة أسيوط بالتعاون مع مشروع تعزيز الأعمال الريفية (إيراس).

وتهدف هذه الحملة الرقابية إلى ضمان جودة وسلامة تعبئة وتغليف الرمان المنتج في مراكز محافظة اسيوط والحد من أية مخاطر صحية قد تنشأ للمستهلكين.

وفي هذا السياق، قامت فرق التفتيش بزيارة عدد من مراكز تعبئة الرمان وفحصت عمليات التعبئة والتغليف بدقة وتأكدت من مطابقتها للمعايير الصحية والجودة المحددة.

ووُجد أن معظم مراكز التعبئة تلتزم بالاشتراطات المطلوبة وتقوم بتطبيق معايير النظافة والتعقيم الصحية بشكل جيد.

ومع ذلك، تم رصد بعض الانتهاكات في بعض المراكز المفتشة، حيث تم العثور على عدد من العبوات المفتوحة التي تعرضت للتلوث وقد تشكل خطراً على سلامة المنتج.

وبناءً على ذلك، فإن الإدارة العامة للرقابة على المصانع قد اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المراكز التي تسببت في مخالفات صحية. حيث تم توجيه تحذيرات رسمية وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد، وسيتم متابعة تطبيق تلك التحذيرات بشكل مستمر.

وتشدد الهيئة القومية لسلامة الغذاء على ضرورة عمل المراكز المخالفة على سلامة المنتج والالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة لضمان سلامة المستهلكين.

ويهدف مشروع تعزيز الأعمال الريفية (إيراس) الذي يعمل بالتعاون مع الإدارة العامة للرقابة على المصانع إلى تعزيز وتطوير القطاع الزراعي والريفي في مصر، ومساعدة المزارعين في تحسين إنتاجهم وتعزيز نوعية منتجاتهم.

تشكل هذه الحملة التفتيشية جزءًا من الجهود المستمرة لضمان سلامة الغذاء والتأكد من أن المنتجات الزراعية تلتزم بأعلى المعايير الصحية والجودة. الهدف هو حماية صحة المستهلكين وتعزيز الثقة في الأغذية المنتجة محلياً.

وتؤكد الإدارة العامة للرقابة على المصانع والهيئة القومية لسلامة الغذاء التزامها الدائم بمراقبة نوعية المنتجات الغذائية وتطبيق القوانين والمعايير الصحية والجودة، وتعزيز الوعي بأهمية السلامة الغذائية للمستهلكين.