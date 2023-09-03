محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة

واصل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لقاءاته الدورية مع عدد من رؤساء المراكز والأحياء، بهدف متابعة الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2024/2023 والمشروعات التي تم إدراجها في هذه الخطة. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات التي تلبي حاجات المواطنين في المحافظات.

شهدت اللقاءات حضور المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، بالإضافة إلى بعض رؤساء المراكز والأحياء في المحافظة.

تم خلال اللقاءات استعراض المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية الجديدة بالمراكز، ومناقشة آليات تنفيذ تلك المشروعات. وتم التأكيد على أهمية سرعة إنهاء إجراءات الطرح والعمل على تنفيذ المشروعات بأسرع وقت ممكن، بهدف تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة.

وجه اللواء عصام سعد رؤساء المراكز والأحياء بضرورة التنسيق الجيد مع كافة الجهات والقطاعات المختلفة، والمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات التنموية الجاري تنفيذها. وحثهم على الاستفادة القصوى من المبالغ المخصصة لتلك المشروعات، وتذليل العقبات التي تواجهها، بهدف إتمامها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.

كما أكد المحافظ على أهمية تحديد أولويات التنمية لكل قطاع، وفقًا لأهمية المشروعات وعدد المستفيدين منها. وشدد على أنه يجب الاهتمام بمشروعات البنية التحتية، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي هذا التوجيه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، وتحقيق التنمية والازدهار للمجتمع المحلي.