سجل المواجهات المباشرة بين جيرونا ولاس بالماس في الدوري الأسبانبى

يلتقي في تمام الثالثة بتوقيت القاهرة فريقي جيرونا ولا بالماس ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري الأسباني والتي ستقام على ملعب مونيسيبال دي مونتيليفي الخاص بنادي جيرونا .

يدخل جيرونا المباراة وهو في المركز الثالث برصيد سبع نقاط من انتصارين وتعادل حيث تعادل في الجولة الاولى مع فريق ريال سوسيداد بهدف لكل فريق ثم حقق انتصارين متتاليين الاول على خيتافي بثلاثة أهداف مقابل لاشىء ثم الفوز الرائع على أشبيلية على ملعبه بهدفين لهدف .

اما فريق لاس بالماس فهو يملك نقطتين بالتعادل على ملعبه مع ريال سوسيداد ومع ريال مايوركا بينما خسر المباراة التي خاضها خارج ملعبه مع فالنسيا بهدف دون رد .

التقي جيرونا مع لاس بالماس في ٢٢ مباراة اجمالا عبر تاريخهما في الدوري الأسباني فاز جيرونا في ٨ مباريات وتعادلا في ٧ مباريات وفاز لاس بالماس في ٧ مباريات واحرز جيرونا ٣٧ هدف وسجل لاس بالماس ٣٠ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب جيرونا فكانت ١١ مباراة فاز حيرونا في ٤ مباريات وتعادلا قي ثلاث مباريات و فاز لاس بالماس في ٣ مباريات

وفيما يلي نستعرض نتائج اخر عشر مباريات جمعت بين جيرونا ولاس بالماس في المسابقات الرسمية:

٨ نوفمبر ٢٠١٤ جيرونا - لاس بالماس : ١ / ٢

١٢ أبريل ٢٠١٥ لاس بالماس - جيرونا : ٢ / ٠

١٣ يناير ٢٠١٨ جيرونا - لاس بالماس: ٦ / ٠

١٩ مايو ٢٠١٩ لاس بالماس - جيرونا : ١ / ٢

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ جيرونا - لاس بالماس : ١ / ٠

١٣ يونيو ٢٠٢٠ لاس بالماس - جيرونا : ٠ / ٠

٩ نوفمبر ٢٠٢٠ جيرونا - لاس بالماس : ١ / ١

١٩ مارس ٢٠٢١ لاس بالماس - جيرونا : ١ / ٢

٢٢ أغسطس ٢٠٢١ جيرونا - لاس بالماس : ٠ / ٠

١٢ مارس ٢٠٢٢ لاس بالماس - جيرونا : ١ / ٣

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