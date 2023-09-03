تعليم الوادي الجديد تناقش استعدادات العام الدراسى الجديد وسد العجز بالمدارس

ناقش المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، في اجتماعه اليوم مع مديري الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، أخر التطورات المتعلقة باستعدادات استقبال العام الدراسي الجديد 2024/2023م.

جرى الاجتماع عبر شبكة الفيديو كونفرانس بحضور نقيب المعلمين بالمحافظة الأستاذ مصطفى محمد علي ومجموعة من أعضاء اللجنة النقابية.

وأكد وكيل التعليم بالوادي الجديد، ضرورة سد العجز في عدد المعلمين بالتخصصات المختلفة، مع تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وذلك لضمان استقرار العملية التعليمية على أرض المحافظة. كما شدد على أهمية الاستماع الجيد لمشاكل المعلمين ووضع الحلول المناسبة لها فورًا، مع ضمان حسن سير العمل وعدم وجود أي عوائق، بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة للمعلمين والطلاب.

وعبر وكيل التعليم، عن شكره وتقديره للجنة النقابية بالمحافظة على التعاون المثمر من أجل نجاح العمل والحرص الدائم على مصلحة المعلمين والطلاب.

يشار إلى أن الاجتماع تم برعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ.

وكيل التعليم بالوادي الجديد يناقش استعدادات العام الدراسى الجديد وسد العجز بالمدارس

وكيل التعليم بالوادي الجديد يناقش استعدادات العام الدراسى الجديد وسد العجز بالمدارس

وكيل التعليم بالوادي الجديد يناقش استعدادات العام الدراسى الجديد وسد العجز بالمدارس

وكيل التعليم بالوادي الجديد يناقش استعدادات العام الدراسى الجديد وسد العجز بالمدارس

وكيل التعليم بالوادي الجديد يناقش استعدادات العام الدراسى الجديد وسد العجز بالمدارس

وكيل التعليم بالوادي الجديد يناقش استعدادات العام الدراسى الجديد وسد العجز بالمدارس

وكيل التعليم بالوادي الجديد يناقش استعدادات العام الدراسى الجديد وسد العجز بالمدارس