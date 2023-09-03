7 محاضر جنح ضد بقالين فى حملة تموين بالقليوبية



شنت إدارة تموين الخانكة بمحافظة القليوبية أسفرت عن تحريرمحضرين جنح ضد محلات لبيع السجائر لحيازة سجائر مجهولة المصدر بدون فواتير و تم التحفظ على الآتي:-

610 عبوات سجائر متنوعة، ومحضر جنح ضد مخبز بلدى لتجميع شيكارتين دقيق مدعم، وتحرير محضر جنح ضد بقال تموين للبيع بأزيد من السعر، بالإضافة إلى 7 محاضر جنح ضد بقالين تموين وجمعيتى للغلق بدون تصريح من الجهات المختصة، وتحرير 7 محاضر جنح لمخابز بلدية للغلق بدون تصريح من الجهات المختصة، ومخالفة لمخبز بلدي لإنتاج خبز ناقص الوزن.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخليه وتعليمات محافظ القليوبيه اللواء عبد الحميد الهجان، وبرئاسة عيد عبد الله أبو زيد وكيل الوزارة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، والمهندسه منال إحسان وكيله المديرية