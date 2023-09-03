الحوار الوطني.. أستاذ قانون دستوري: نتمنى أن نرى ممثلين الأحزاب السياسية في التشكيلات الوزارية

قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري المادة "٥" من الدستور تتحدث عن نقاط عدة وأبرزها التعددية السياسية والتعددية الحزبية.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أنه أحياناً المشرع يتجاوز كثيرا عندما يحال إليه الأمر للتنظيم، لافتا أن التعددية السياسية والتعددية الحزبية عندما تم وضعها كان الهدف هو ربط ذلك بالتداول السلمى للسلطة.

وتابع قائلاً:"أتمنى أن نرى ممثلين الأحزاب السياسية في التشكيلات الوزارية، لا بد أن يتم اختيار وزراء سياسيين من الأحزاب".

ولفت المغازى، أن غياب الوزراء السياسيين يكلفنا كثيرا لتصحيح أخطاء تصريحات الوزراء بالحكومة الذين لا يكونوا على قدر المسؤولية لتصريحاتهم.