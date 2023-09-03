الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الحوار الوطني.. أستاذ قانون دستوري: نتمنى أن نرى ممثلين الأحزاب السياسية في التشكيلات الوزارية

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري المادة "٥" من الدستور تتحدث عن نقاط عدة وأبرزها التعددية السياسية والتعددية الحزبية.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أنه أحياناً المشرع يتجاوز كثيرا عندما يحال إليه الأمر للتنظيم، لافتا أن التعددية السياسية والتعددية الحزبية عندما تم وضعها كان الهدف هو ربط ذلك بالتداول السلمى للسلطة.

وتابع قائلاً:"أتمنى أن نرى ممثلين الأحزاب السياسية في التشكيلات الوزارية، لا بد أن يتم اختيار وزراء سياسيين من الأحزاب".

ولفت المغازى، أن غياب الوزراء السياسيين يكلفنا كثيرا لتصحيح أخطاء تصريحات الوزراء بالحكومة الذين لا يكونوا على قدر المسؤولية لتصريحاتهم.