تاريخ مواجهات ليفربول وأستون فيلا.. الكفة تميل للريدز

ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي ليفربول ونظيره أستون فيلا، في المواجهة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي والتي يحتضنها ملعب الأنفيلد معقل الريدز.

تاريخ مواجهات ليفربول وأستون فيلا

ألتقي فريقي ليفربول خاض وأستون فيلا قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين اليوم في 121 مواجهة وبشكل وينحاز تاريخ المواجهات لصالح الريدزن حيث استطاع ليفربول أن يحقق الفوز في 65 مباراة بينما لم يحسم أستون فيلا لصالحه سوى 28 لقاء فيما انتهت 28 من مواجهات الفريقين بالتعادل .

كما يتفوق فريق ليفربول في حصيلة الأهداف حيث تمكن لاعبوه من تسجيل 218 هدفًا في لقاءات الفريقين في مقابل 138 هدفًا فقط أحرزها لاعبو أستون فيلا.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أستون فيلا اليوم

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبيرتسون، جوميز، ماتيب، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك أليستر، واتارا إندو، سوبوسلاي.

خط الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول ونظيره أستون فيلا عصر اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023.

وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق حفيظ دراجي.