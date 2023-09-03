تنسيق الدبلومات الفنية 2023| كليات تقبل طلاب التعليم التجاري 5 سنوات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكليات التي تقبل الحاصلين على دبلوم المدارس التجارية 5 سنوات في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات.

ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات 60 في المائة للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة التجارية، والصنـاعية، والسياحية والفنادق، والخدمة الاجتماعية، ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي، ودبلوم المدارس المتقدمة التجارية، والصناعية، والزراعية، والسياحية والفنادق نظام الخمس سنوات، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو، ودبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل، ودبلوم مركز التكنولوجيا المتميز.

ويشمل الدبلوم التجاري: دبلوم المعاهد الفنية التجارية بجميع شعبه، و دبلوم المعاهد الخاصة المتوسطة التجارية (إدارة وسكرتارية – نظم المعلومات الإدارية)، ودبلوم المدارس الفنية التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات بجميع شعبها.

كليات في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 تجاري 5 سنوات

تتاح كليات التجارة [انتظام، وانتساب موجه] في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات، وتقبل من جميع التخصصات التجارية بالصف الثاني حسب التوزيع الجغرافي ما عدا شعبة (العلوم القانونية).

وتتوفر في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات أماكن في كلية التجارة في الجامعات التالية: "القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس، وأسيوط، وطنطا، والمنصورة، وحلوان، والزقازيق، والمنوفية، وقناة السويس، وجنوب الوادي، وبني سويف، وبنها، وسوهاج، وكفر الشيخ، ودمنهور، ودمياط، والسويس، وبورسعيد، وأسوان، ومدينة السادات، والعريش.

كما تتوفر أماكن في كلية التكنولوجيا والتنمية (شعبة علوم إدارية ومالية) في الزقازيق، وكلية التكنولوجيا إدارة ونظم المعلومات في بور سعيد، وبرنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق في حلوان، وبرنامج إدارة تشغيل المطاعم(تعليم تبادلي)بكلية السياحة والفنادق في الإسكندرية.

ويشترط اجتياز الطالب الاختبارات التي تجرى للطلاب المرشحين إلى برنامج التعليم التبادلي بكليتي السياحة والفنادق جامعتي (حلوان – الإسكندرية) بعد الترشيح.

ويمكن في تنسيق الدبلومات 2023 التجاري 5 سنوات القبول بكليات الحقوق [انتظام – انتساب موجه] حسب التوزيع الجغرافي من شعبة (العلوم القانونية فقط) ويكون قبولهم بالصف الأول.

وتتاح في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 كليات الحقوق (انتظام، انتساب موجه) في جامعات: القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، وأسيوط، وطنطا، والمنصورة، والزقازيق، وبنها، وحلوان، والمنوفية، ومدينة السادات، وجنوب الوادي، وبني سويف، وأسوان، وسوهاج، و(المنيا، والفيوم، وبورسعيد، ودمياط "انتظام فقط").

وتقبل كلية التربية جامعة حلوان وكلية التربية النوعية بدمياط (قسم إعداد معلم الحاسب) طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 تجاري 5 سنوات.

أما القبول بالمعاهد العالية الخاصة من الحاصلين علي الثانوية التجارية المتقدمة نظام خمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التجارية "نظام الثانوية + سنتان " بعد بشرط الحصول على 60% فأكثر وفي حدود الأعداد المقررة والأسبقية للمجموع الأعلي عند الترشيح ويتم القبول بها حسب رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.