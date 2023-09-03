توقيع بروتوكول إنشاء اتحاد طريق الحرير للمدن السياحية بين مصر والصين

يشارك اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في مراسم توقيع بروتوكول إنشاء اتحاد طريق الحرير للمدن السياحية (ITASRC) هي خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الدولية

تم توقيع البروتوكول في حفل رسمي حضرة قادة المدن السياحية الأعضاء في الاتحاد، وذلك في إطار جهود تعزيز التبادل والتعاون الدولي في مجال السياحة. شهد الحفل اجتماعًا لقادة المدن المؤسسين، حيث تم توثيق هذه اللحظة التاريخية في صورة تذكارية.

يضم اتحاد طريق الحرير للمدن السياحية 40 مدينة حول العالم، بما في ذلك الوادي الجديد. تهدف هذه المدن إلى تعزيز السياحة وتبادل التكنولوجيا والخبرات الدولية، وتنمية الموارد الثقافية والسياحية في المناطق التي تمثلها.

تعتبر هذه الخطوة مهمة في تعزيز الوادي الجديد كوجهة سياحية دولية متميزة. فقد تعهد الاتحاد بتعزيز الترويج السياحي لمدنه الأعضاء وتعزيز التبادل الثقافي والتجاري. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي هذا الاتحاد إلى زيادة عدد الزوار إلى الوادي الجديد وتعزيز قطاع السياحة وتنميته.

تجدر الإشارة إلى أن اللواء دكتور محمد الزملوط قد أشاد بدور الاتحاد في تعزيز التعاون الدولي وتطوير القطاع السياحي في الوادي الجديد. كما أعرب عن أمله في أن يسهم هذا الاتحاد في تعزيز السياحة وتطوير اقتصاد المنطقة.

من المتوقع أن يحقق اتحاد طريق الحرير للمدن السياحية نتائج إيجابية في المستقبل، بتعزيز التعاون الدولي وتعزيز السياحة والاقتصاد في المدن الأعضاء. يأمل الوادي الجديد أن يكون له دور بارز في هذا الاتحاد وأن يساهم في تعزيز مكانته كوجهة سياحية حديثة وجذابة.