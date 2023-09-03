تعليم الوادي الجديد: استمرار مبادرة اجعل من نفسك معنا بصمة مؤثرة إيجابية

أكد المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، مواصلة مبادرة "اجعل من نفسك معنا بصمة مؤثرة إيجابية" في إطار إجازة تربوية تعليمية مميزة ومفيدة.

ويتم تنظيم هذه المبادرة بإشراف إدارة الخارجة التعليمية وتوجيه شامل للصفوف الأولى بالإدارة التعليمية. وأوضح وكيل التعليم بالوادي الجديد أن المبادرة تهدف إلى غرس روح الانتماء للوطن والوعي القومي، وتنمية العادات الإيجابية لدى الفئة العمرية المستهدفة من المبادرة.

وقد تم تنفيذ رحلة تثقيفية لمقر مكتبة مصر العامة، وجرت جلسة نقاشية حول أهمية القراءة ودور المكتبة في تنشئة الطفل والارتقاء بثقافته ليميز نفسه عن أقرانه من المتعلمين. وتضمنت الرحلة أيضًا جولة داخل المكتبة للتعرف على أنشطتها وأركانها المختلفة.

شارك في فعاليات المبادرة طلاب التعليم الابتدائي وتوجيه الصفوف الأولى بالمديرية، بالإضافة إلى عدد من المدارس الابتدائية بإدارة الخارجة التعليمية.

تعليم الوادى الجديد استمرار مبادرة اجعل من نفسك معنا بصمة مؤثرة إيجابية

تعليم الوادى الجديد استمرار مبادرة اجعل من نفسك معنا بصمة مؤثرة إيجابية

تعليم الوادى الجديد استمرار مبادرة اجعل من نفسك معنا بصمة مؤثرة إيجابية

تعليم الوادى الجديد استمرار مبادرة اجعل من نفسك معنا بصمة مؤثرة إيجابية

تعليم الوادى الجديد استمرار مبادرة اجعل من نفسك معنا بصمة مؤثرة إيجابية

تعليم الوادى الجديد استمرار مبادرة اجعل من نفسك معنا بصمة مؤثرة إيجابية

تعليم الوادى الجديد استمرار مبادرة اجعل من نفسك معنا بصمة مؤثرة إيجابية

تعليم الوادى الجديد استمرار مبادرة اجعل من نفسك معنا بصمة مؤثرة إيجابية

تعليم الوادى الجديد استمرار مبادرة اجعل من نفسك معنا بصمة مؤثرة إيجابية

تعليم الوادى الجديد استمرار مبادرة اجعل من نفسك معنا بصمة مؤثرة إيجابية