الدبلومات الفنية 2023.. كليات تشترط إجراء اختبارات القدرات

بالتزامن مع انطلاق مرحلة التسجيل في اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2023، يبحث الطلاب عن الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.

ويستمر تقديم طلبات التسجيل من قبل طلاب الشهادة الفنية، عبر موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات حتى اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر.

كليات تشترط اجتياز اختبارات القدرات

- كلية الفنون الجميلة قسم عمارة بجامعة حلوان.

- كلية الفنون الجميلة قسم عمارة بجامعة الإسكندرية.

- كلية الفنون الجميلة قسم عمارة بجامعة المنيا.

- كلية الفنون الجميلة قسم فنون بجامعة حلوان.

- كلية الفنون الجميلة قسم فنون بجامعة الإسكندرية.

- كلية الفنون الجميلة قسم فنون بجامعة المنيا.

- كلية الفنون الجميلة قسم فنون جنوب الوادي بالأقصر.

- كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان.

- كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها.

- كلية الفنون التطبيقية بجامعة بني سويف.

- كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط.

- كلية الفنون التطبيقية بجامعة طنطا.

خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات

- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- يقوم الطالب بالدخول علي صفحة التسجيل.

- تسجيل رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية.

- كتابة كود التنسيق لطلاب دبلوم المعاهد الفنية (الصناعية).

- تظهر بيانات الطالب.

- على الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة.

- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات.

- يتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية لإجراء الاختبار.

- طباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات.

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