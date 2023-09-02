تنسيق الجامعات 2023| بدء اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية

بدأت كليات الفنون التطبيقية والجميلة، اليوم السبت، عقد اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية الراغبين في التقديم في تنسيق الجامعات 2023.

وتعقد اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية في الفترة من يوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023 حتي يوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر 2023.

وتقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الدبلومات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات بدءًا من يوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023 حتى يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023.

يأتي ذلك استكمالًا للجدول الزمني الخاص بمراحل أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات لهذا العام 2023 وفي ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول ببعض الكليات.

وتتضمن الكليات التي تشترط اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية كليات الفنون الجميلة "عمارة، وفنون" بجامعات حلوان، والإسكندرية، والمنيا، وجنوب الوادي بالأقصر {فنون فقط)، كليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان، وبنها، وبني سويف، ودمياط، وطنطا.

أماكن اختبارات القدرات في تنسيق الدبلومات الفنية:

اختبارات كليات الفنون الجميلة (عمارة) :

كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك (عمارة).

كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية (عمارة).

كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا (عمارة).

- اختبارات كليات الفنون الجميلة (فنون ) :

كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك (فنون).

المعهد الفني لترميم الآثار.

كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية (فنون).

كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا (فنون).

كلية الفنون الجميلة جامعة جنوب الوادي بالأقصر (فنون).

اختبارات كليات الفنون التطبيقية :

كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان.

كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها.

كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط.

كلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف.

ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنه لا يعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولًا نهائيًا بالكلية ولكن يتم الترشيح طبقًا لأسبقية المجموع والأعداد المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

شروط تقدم طلاب الدبلومات الفنية لاختبارات القدرات:

1. يسمح لجميع طلاب المدارس الفنية المتقدمة والمعاهد الفنية ( الصناعية) التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بهذه الكليات وفقًا لتخصصه وبشرط حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلي.

2. سيتم الترشيح لهذه الكليات من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات وبأسبقية المجموع الكلى وطبقًا للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وباقي شروط وقواعد القبول.

3. يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية من خريجي عام 2023 ( حداثة المؤهل).

4. أن يكون الطالب حاصلًا على المؤهل في إحدى التخصصات المذكورة بالبيان فقط.



