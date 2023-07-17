هدية للموظفين 4 أيام إجازة خلال أسبوع

ينتظر عدد كبير من الموظفين خلال الفترة المقبلة عطلات رسمية خلال شهر يوليو ، وذلك من أجل الاستفادة منها للراحة فى المنزل أو السفر إلى الأماكن الساحلية وقضاء العطلات الصيفية على الشواطىء في ظل الموجة الحارة التي تضرب البلاد خلال تلك الفترة.

قدمت وزارة العمل خلال الساعات القليلة الماضية هدية لموظفين الدولة، وهم يومين أجازة بالإضافة إلى عطلقة نهاية الأسبوع الرسمية، وذلك بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1445 وذكرة ثورة 23 يوليو.

أيام الاجازات بشهر يوليو 2023:

20 يوليو الخميس إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

21 يوليو الجمعة إجازة إسبوعية

22 يوليو السبت إجازة إسبوعية

23 يلوليو الأحد إجازة ثورة 23 يوليو

إجازة مدفوعة الاجر:

واكدت وزارة العمل في بيان لها، إن يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية ، و يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة بمناسبة ذكرى ثورة ( 23 يوليو ) ،واعتبارهما إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

قرار مجلس الوزراء:

جاء ذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2552 لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على أن: " تكون أجازة عيد رأس السنة الهجرية يوم الخميس الموافق 20 يوليو طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، والاحد 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

واشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.