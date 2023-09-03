الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنوفية يلتقى مدير" غاز مصر " لدفع العمل بمشروعات " حياة كريمة "

بوابة الوفد الإلكترونية


التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، المهندس محمد أحمد عبد البر مدير شركة غاز مصر الجديد، لتهنئته بمهام عمله ، متمنياً له دوام التوفيق والدفع بمنظومة العمل بالمشروعات المستهدفة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

هذا و تناول اللقاء مناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بالقطاع ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بقرى مركزى أشمون والشهداء ، فضلا عن استعراض جهود إقامة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى وذلك تنفيذاً لخطة الدولة الشاملة نحو تعظيم استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لإتاحة أفضل البدائل الاقتصادية والبيئية المتنوعة للوقود.

وأعرب مدير شركة غاز مصر الجديد عن سعادته بلقاء محافظ المنوفية ، مؤكداً على التعاون المثمر والبناء وتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاز المشروعات لتحقيق تنمية حقيقية شاملة على أرض المحافظة لخدمة المواطن المنوفى.

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