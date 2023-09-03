سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الأحد في البنوك

سعر اليورو.. حققت العملة الأوروبية خلال تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية الحكومية والخاصة والقطاع المصرفي ارتفاع طفيف، فقد وصل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري إلى نحو 33.52 للشراء و33.63 البيع.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل السوق الموازي اليوم، ووصل أعلي سعر لليورو في السوق السوداء عند 39.95 و40.15 جنيه للشراء و40.85 و41.05 جنيه للبيع، حسب تطبيق أسعار العملات.

وفي هذا السياق تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على نشر كل المستجدات التي تطرأ على اسعار العملات لاسيما اليورو الذي ارتفع اليوم امام الجنية المصري بشكل طفيف، وجاءت أسعاره على النحوالاتي:

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية والعربية والأجنبية

يورو

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم شراء 33.52 جنيه

سعر اليورو اليوم بيع 33.63 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم شراء 33.87 جنيه

سعر اليورو اليوم بيع 34.09 للبيع.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر:

سعر الشراء: 33.38 جنيه.

سعر البيع: 33.66 جنيه.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في بنك الاسكندرية :

سعر الشراء: 33.49 جنيه.

سعر البيع: 33.81 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي التجاري:

سعر الشراء: 33.51 جنيه.

سعر البيع: 33.68 جنيه.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي:

سعر الشراء:33.41 جنيه.

سعر البيع: 33.67 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي:

سعر الشراء: 33.31 جنيه.

سعر البيع: 33.41 جنيه.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في بنك اجريكول:

سعر الشراء: 33.43 جنيه.

سعر البيع: 33.66 جنيه.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في بنك بلوم:

سعر الشراء: 33.82 جنيه.

سعر البيع: 34.13 جنيه.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في بنك ميد:

سعر الشراء: 33.31 جنيه.

سعر البيع: 33.85 جنيه.

سعر اليورو اليوم من بنك الإمارات دبي الوطني

33.87 للشراء.

34.14 للبيع.

سعر اليورو اليوم من المصرف العربي الدولي

33.86 للشراء.

34.01 للبيع.

سعر اليورو اليوم من بنك الأهلي المتحد

33.70للشراء.

33.99 للبيع.

سعر اليورو اليوم من بنك فيصل الإسلامي

33.92 للشراء.

34.05 للبيع.

سعر اليورو اليوم من بنك HSBC

33.58للشراء.

33.79 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي المصري:

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الشراء: 99.98 جنيه

سعر البيع: 100.46 جنيه

سعر الإسترليني اليوم

سعر الشراء: 39.12 جنيه

سعر البيع: 39.26 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الشراء: 8.22 جنيه

سعر البيع: 8.24 جنيه

سعر الدولار اليوم

سعر الشراء: 30.83 جنيه

سعر البيع: 30.93 جنيه

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سعر الشراء: 8.39 جنيه

سعر البيع : 8.42 جنيه

وتحرص بوابة الوفد الإلكترونية، على تقديم خدماتها السعرية والمالية، بعرض آخر المستجدات التي تطرأ على ساحة العملات الأوروبية لاسيما سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري، وذلك وفقًا للتحديثات بالمواقع الرسمية التابعة لعدد من البنوك العاملة في مصر ويرصد موقع الوفد أسعار الشراء والبيع لعملة الاتحاد الأوروبي وفقًا لماكينات الصراف الآلي في البنوك.