شراكة استراتيجية بين هواوي مصر وMCV للطاقة

أعلنت مجموعة أعمال الطاقة الرقمية -شركة هواوي مصر عن توقيع عقد شراكة استراتيجية مع شركة "ام سي في" للطاقة MCV Energy، لتوزيع محفظة حلول هواوي للطاقة الرقمية في السوق المصرية، تماشيًا مع سعي هواوي وMCV لبناء مجتمعات ذكية ومنخفضة الكربون بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقع الاتفاقية جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، والمهندس كريم‏ ‏غبور‏ ‏ الرئيس التنفيذي لشركة‏ ‏MCV والدكتور وجدي الياس، الرئيس التنفيذي لشركة ام سى فى للطاقة MCV Energy، في حضزر المسؤولين من الشركتين في مقدمتهم جوي دينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال الطاقة الرقمية بشركة هواوى مصر.

وتمثل هذه الاتفاقية دفعة قوية لجهود الشركتين في إطار التزامهما المشترك بتوفير حلول الطاقة الذكية والمتكاملة بسهولة أكبر وتكلفة أقل، حيث تعمل هواوي على الجمع بين التقنيات الرقمية وإلكترونيات الطاقة لتوفير حلول منخفضة الكربون وآمنة وسلسة ونظيفة للمستخدمين النهائيين وتشمل محفظة حلول هواوي للطاقة الرقمية، مراكز بيانات ذكية وصديقة للبيئة ومنخفضة الكربون، وشواحن الطاقة الكهربائية الخاصة بالسيارات والحافلات، والحلول الذكية للطاقة iSitePower، وحلول الطاقة الكهروضوئية الذكية FusionSolar وغيرها.

قال جيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر: "يعد تعاوننا مع شركة رائدة مثل شركة ام سي في للطاقة MCV Energy بمثابة خطوة هامة لتأكيد التزامنا المتواصل نحو رقمنة القطاعات الاستراتيجية المختلفة ودعم جهود الحكومة المصرية للتوسع في الاعتماد على الطاقة الخضراء، واستراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035.

أضاف المهندس ‏كريم‏ ‏غبور‏ الرئيس التنفيذي لشركة‏ ‏ MCV: تهتم MCV بتقليل الانبعاثات للحفاظ على البيئة من خلال تفعيل مبادئ مهمة: "الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتعزيز الممارسات الموفرة للطاقة، واعتماد تكنولوجيات الطاقة النظيفة، لذلك فإن MCV تتجه لدعم كافة الاسواق بمنتجات صديقة للبيئة، يجدر بنا أن نشير إلى أن MCV شاركت فى مؤتمر المناخ الماضي COP27 بحلول صديقة للبيئة لخدمة المجتمع وتحقيق الاستدامة.

وأوضح الدكتور وجدي الياس الرئيس التنفيذي لشركة ام سى في للطاقة MCV Energy: تأتى الشراكة الاستراتيجية بين ام سي في للطاقة وهواوى ضمن حزمة استراتيجيات تهدف إلى المحافظة على الاستدامة وتقديم حلول لاستخدام التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على البيئة ودعم الطاقة بما يتماشى مع رؤية MCV Energy للحد من استخدامات الكربون ودعم البحث والتطوير في مجال حلول الطاقة الرقمية.

قال جوي دينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال الطاقة الرقمية - هواوى مصر، "تسعى هواوي إلى توطيد الشراكات دائمًا، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تعزيز العمل مع شركائنا لدعم قطاع الطاقة في مصر من خلال توفير أحدث حلول هواوي للطاقة الرقمية في إطار دعم أهداف مصر الطموحة لتسريع اعتمادها على الطاقة المتجددة."