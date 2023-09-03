برلماني: الإشادة الأممية بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ تقدير كبير لمصر

اعتبر النائب محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان الاشادة الأمم المتحدة بمنتديات شباب العالم بشرم الشيخ وتمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف بمثابة تقدير كبير لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وأعلن " سليم " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع تصريحات السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك التى أكد فيها بأن اعتماد هذا القرار وانضمام أكثر من 115 دولة لقائمة رعاته يعكس التقدير الدولي الذي يحظى به منتدى شباب العالم وبما يمثله من منصة هامة لتبادل الأفكار والرؤى بين الشباب الدولي خاصة في مجالات السلم والإبداع والتنمية اضافة الى تأكيده بحرص القيادة السياسية المصرية على دفع وتمكين الشباب وزيادة فرص مشاركتهم في كافة جهود التنمية وأن اعتماد هذا القرار يأتي استكمالاً لدور مصر الرائد في ملف تمكين الشباب في الأمم المتحدة

ووجه الدكتور محمد سليم التحية والتقدير للرئيس السيسى الذى جعل منصة منتدى شرم الشيخ تصل الى العالمية وتحظى باهتمام كبير وغير مسبوق من منظمة الأمم المتحدة مؤكداً أن القيادة السياسية جعلت ملف تمكين الشباب وتوليه لمختلف المواقع القيادية بمختلف مؤسسات الدولة منهاج عمل لجميع المؤسسات بالدولة.



وقالت الدكتور محمد سليم : إن الشباب المصرى حقق نجاحات كبيرة ومبهرة فى مختلف المواقع القيادية التى اعتلاها بمختلف المؤسسات بالدولة سواء داخل مجلس الوزراء أو البرلمان أو المحافظات ومختلف الهيئات داخل الدولة وكسب ثقة القيادة السياسية فى الرهان عليه معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الشباب المصرى على استمرار تحقيق النجاح داخل جميع مؤسسات الدولة

