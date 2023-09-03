الحوار الوطني.. خالد داود: نتطلع إلى توصيات تستعيد عمل الأحزاب في مصر

أعرب خالد داود مقرر مساعد لجنة الأحزاب في الحوار الوطني عن تطلعه إلى الخروج بتوصيات تعكس الرغبة الجماعية لتنشيط استعادة عمل الأحزاب السياسية في مصر.

وأكد داود خلال كلمته بجلسة لجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني، أنه مع تأسيس الجمهورية الجديدة التي تطبق القانون والدستور وتطبيق المادة الخامسة هناك تطلعات للنهوض بالحياة الحزبية في مصر، مشيرًا إلى أن من يحكم على الأحزاب هم الشعب، مطالبًا بالتخفيف في القيود على تشكيل وتكوين الأحزاب.

وأضاف داود أنه كأحزاب معارضة نرى أن هناك ارتباطا بين الأحزاب وعمل حقوق الإنسان واللجان الأخرى وقضية الحبس الاحتياطي، حتى لا نكون معرضين للحبس في حالة الاختلاف في وجهات النظر، مناشدًا بضرورة السماح بحرية الأحزاب والإعلام، على أن يكون إعلاما متنوعا ومنفتحًا، دون الاعتماد على المصادر الخارجية وهو ما يحب أن نضعه في الاعتبار.