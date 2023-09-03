توزيع مساعدات في 70 قرية ضمن مبادرتي «إطعام الطعام» و«إنقاذ غارمات»

أعلنت مؤسسة كريمة العلا الخيرية، استهدافها توسيع دائرة زيادة خدماتها في تنفيذ مبادرة "إطعام الطعام"، بإضافة ٧٠ قرية جديدة تشملها خطة توزيع ٤٠٠٠ كرتونة مواد غذائية شهريًا تضم كافة أنواع السلع الغذائية الأساسية من زيت وسكر وأرز ومكرونة بالإضافة إلى كميات مناسبة من البروتين سواء من اللحوم أو الدواجن.

وتعتمد مؤسسة كريمة العلا الخيرية في تنفيذ مبادرة "إطعام الطعام" على آلية توزيع قائمة على الكروت الذكية التي تضمن بشكل كامل وصول ذلك الدعم لمستحقيه، حيث يتم التنسيق مع الجمعيات الخيرية المُشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي والمنتشرة بالقرى والنجوع بحيث يتواجد مندوب الجمعية مع فريق عمل المؤسسة خلال عمليات التوزيع التي تتم وفق قاعدة بيانات يتم مراجعتها دوريًا بشكل دقيق.

ويتم تنفيذ مبادرة "إطعام الطعام" داخل القرى الأكثر فقرًا في عدد ١١ محافظة وذلك دعمًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا، وبعد توسيع دائرة خدمات المبادرة ستشمل حملات مؤسسة كريمة العلا الخيرية خدمة أهالي ٢٤٧ قرية.

وفي سياق متصل، أعلنت مؤسسة كريمة العلا الخيرية عن زيادة عددالمستفيدات من مبادرة "إنقاذ الغارمات" بنحو ٣٠ حالة شهريًا، كاشفةً ورود الكثير من الحالات لمقرات الجمعية تخضع جميعها للدراسة حاليًا تمهيدًا لبدء الإجراءات التنفيذية الخاصة بالإفراج عنهم بعد التصالح وسداد المديونيات الخاصة بهن، مؤكدةً أن الأولوية في الاستفادة من المبادرة للأرامل والمطلقات حرصًا عليهن وأبنائهن.