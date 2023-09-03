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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة سيارة نقل تابعة لشركة الكهرباء بقليوب

حبس متهم
حبس متهم

امر قاضي المعارضات بالقليوبية ، حبس المتهمين  بسرقة سيارة نقل تابعة لشركة الكهرباء من قائدها، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات ،  أثناء سيره على الطريق الزراعي بدائرة مركز شرطة قليوب، حيث تبين أنه أثناء جلوسه على أحد المقاهي سرقها 3 أشخاص، وتم ضبطهم واعترفوا عن مكان السيارة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

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تجديد حبس المتهمين  بسرقة سيارة نقل تابعة لشركة الكهرباء بقليوب 

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب ، يفيد ورود بلاغا من سائق بمحطة كهرباء، أنه حال سيره بالسيارة عهدته "نقل" بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بدائرة المركز  فوجئ بشخصين مجهولان قاما بإلقاء حجر تجاه سيارته وتهديده والاستيلاء عليها كرهًا عنه ولاذا بالفرار.

حيث توصلت جهود  رئيس مباحث المرور؛  الى عدم صحة ما أدلى به المبلغ وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيامه بترك سيارته بالطريق المشار إليه وجلوسه بأحد المقاهي وقيام مجهولان بالاستيلاء على السيارة بأسلوب المغافلة، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص اعترف بصحته وعلل الإدلاء بما سبق خشية من المسائلة من جهة عمله.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وان وراء ارتكاب الواقعة  ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية أحدهم عميل سيئ النية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر إثنين منهم بالاستيلاء على السيارة والتصرف فيها بالبيع للثالث الذى قام بتفكيكها تمهيدًا لبيعها وأرشد عن أجزاء من السيارة وتولت النيابة التحقيق.

القبض علي المتهمين بسرقة  مخزن إطارات سيارات في شبرا الخيمة 

كما تمكنت ضباط  مباحث قسم أول شبرا الخيمة، القبض علي  المتهمين بسرقة مخزن إطارات سيارات في شبرا، واعترفا بارتكاب الواقعة وبيع المسروقات لمتهم ثالث للتصرف فيها.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية ،  إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من أحد الأشخاص بسرقة مخزن كائن بدائرة القسم عبارة عن 36 إطار مركبات وبطارية دراجة آلية.

كما كلف اللواء محمد السيد،  مدير مباحث المديرية بسرعة كشف غموض الواقعة وتوصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية، وكذا عميل مسروقات "سىء النية" له معلومات جنائية جميعهم مقيمين بدائرة القسم.

وفي أحد الأكمنة ألقي القبض على المتهمين الأول والثاني وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعة السرقة وبيع المسروقات للثالث، كما أرشد الأخير عن المسروقات وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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