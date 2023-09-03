برعاية وي.. منتخب مصر للخماسي الحديث يتأهل إلى أولمبياد باريس

تواصل المصرية للاتصالات "وي" رعايتها لمنتخب مصر للخماسي الحديث، والذي حقق إنجازاً كبيراً بالحصول على المراكز الثلاثة الأولى في منافسات بطولة إفريقيا وحجز مقعد للرجال والسيدات في أولمبياد باريس 2024، وقد أقيمت منافسات البطولة الإفريقية وبطولة أوقيانوس القارية المؤهلتين لأولمبياد باريس 2024 على ملاعب استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر.

فعلى مستوى فردي الرجال، حقق اللاعب أحمد الجندي المركز الأول في بطولة أفريقيا، ليحجز مقعده في أولمبياد باريس، وجاء في المركز الثاني اللاعب محمد الجندي وفي المركز الثالث اللاعب إسلام حامد، وعلى مستوى فرق الرجال جاء الفريق المصري في المركز الأول يليه فريق مالي ثم فريق جامبيا.

وعلى مستوى فردي السيدات حققت اللاعبة ملك إسماعيل المركز الأول والميدالية الذهبية لتضمن مقعدها بأولمبياد باريس 2024، وجاءت اللاعبة هايدي عادل في المركز الثالث، وعلى مستوى فرق السيدات جاء الفريق المصري في المركز الأول يليه فريق جنوب أفريقيا ثم فريق أوغندا.

وأشاد محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات للشئون التجاري بالإنجاز الكبير الذي حققه منتخب مصر للخماسي الحديث من الرجال والسيدات مشيراً إلى أن "رعاية المصرية للاتصالات للمنتخب المصري تأتي ضمن استراتيجية الشركة في دعم وتنمية المواهب الرياضية المصرية، ومؤازرة الفرق والمنتخبات الوطنية في المحافل الإقليمية والعالمية"، وأضاف "كلي ثقة في قدرة اللاعبين على تحقيق إنجازات أكبر في أولمبياد باريس 2024 ورفع اسم مصر عالياً".