جهاز العلمين الجديدة يطرح 14 محلًا تجاريًا وصيدلية للبيع

قال المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إنه تم طرح 14 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح من (18م2 : 53م2 ) بالعمارتين رقمي 22 و36 بالحي السكني الأول بمشروع سكن مصر بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 26/9/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية في مواعيد العمل الرسمية.