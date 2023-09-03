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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جهاز العلمين الجديدة يطرح 14 محلًا تجاريًا وصيدلية للبيع

مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة

قال المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إنه تم طرح 14 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح من (18م2 : 53م2 ) بالعمارتين رقمي 22 و36 بالحي السكني الأول بمشروع سكن مصر بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 26/9/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية في مواعيد العمل الرسمية.

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