ننشر أسعار اللحوم البيضاء بأسواق قنا

تشهد اسواق اللحوم البيضاء استقرارا فى أسعارها خلال تلك الأيام لدى بائعى الطيور فى اسواق محافظة قنا، فقد استقر سعر كيلو الفراخ الأبيض فى حدود 70 جنيها.

فى حين سجل سعر كيلو الحمام البلدى الجوز ما بين 100 و 120 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الفراخ البلدى ما بين 100 إلى 120 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم الرومى 180 و 190 جنيها، فيما استقر سعر كيلو البط عند حاجز 125 و 130 جنيها.

وذكر عبد الباسط بائع طيور بقنا، أن هناك استقرارا فى أسعار اللحوم خلال تلك الفترة بمختلف أنواعها، خاصة اللحوم البيضاء التى تعد البديل الأول للحوم الحمراء مرتفعة الكلفة مقارنتا باسعار اللحوم البيضاء.