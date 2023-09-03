وليد توفيق يستعيد ذكريات أعماله الجماهيرية لأول مرة في مهرجان القلعة.. صور

تواصلت فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته 31، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حيث اقيم على مسرح المحكى 3 حفلات متتالية.

فوسط حشد جماهيرى وفى مشاركته الاولى بالمهرجان استعاد النجم اللبنانى وليد توفيق ذكريات اعماله الجماهيرية التى حققت شهرة واسعة فى مصر والوطن العربى وتغنى بـ محلاها السمرا، سنه وسنتين، أصحاب السعادة، وحدك حبيبى، علي كوبري 6 أكتوبر، نقسم القمر، ياعسل، أبوكى مين، ايه العظمة، انزل ياجميل، دقة قلبى الميال، بهية، بحبك يا لبنان وعشقك عذاب.

قبله ارتحل كورال كلية التربية الموسيقية " صوت العاصمة "فى جولة بين مؤلفات زمن الفن الجميل ونال الاعجاب والاستحسان وتغنى بـ ميدلي فريد الاطرش، تلات سلامات، عنابى، موشح لما بدا يتثنى، لولا الملامة، وحياتك يا حبيبى، موشح ايها الساقى، من حبى فيك يا جارى، ميدلي سيد درويش، ومن الاعمال الحديثة والمعاصرة عاشق سارح، اعتزلت الغرام وعلى صوتك .. اداها عبد العزيز محمد عبدالعزيز، نغم وائل، محمد أسامة، مريم أشرف، مصطفى مهلل، هاجر أحمد، ليديا لوتشانو ومحمد مصطفى.

وكان عازف الايقاع سعيد الارتيست وفرقته قد قدم فقرة فنية ضمت مجموعة من الايقاعات المتنوعة من مؤلفاته وتفاعل معها الجمهور منها تفاصيل، دقات مواهب، مجانينى، خربشة، احنا الشباب بمشاركة شادى محمد ، أدم البنا - هدى السنباطى، تعالى ادلعك، اختياراتى، ومن الحان الموسيقى العربية على اللى جرى، يا أغلي اسم فى الوجود وغيرها الى جانب فقرتى المزمار لـ سيد الحسين والربابة لـ محمود شاكر .