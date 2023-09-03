8.5 مليار جنيه صافى مبيعات الأجانب فى 8 أشهر

7.1% نسبة الاستحواذ

سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب خلال 8 أشهر الماضية لعام 2023 صافى مبيعات بلغت نحو 8.5 مليار جنيه، بنسبة بلغت 7.1%، فيما استحوذ المستثمرون العرب على 7.7% من قيمة التداولات لتسجل صافى مشتريات 2.3 مليار جنيه منذ بداية العام، كما سجلت تعاملات المصريين 85.1% من قيمة التعاملات.

كما بلغت قيمة التداولات خلال شهر أغسطس الماضى 72 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداولات نحو 18.7 مليار ورقة منفذة على 1.8 مليون ورقة مالية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداولات بلغت نحو 40.7 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 13.3 مليون منفذة على 1.2 مليون عملية فى الشهر السابق عليه.