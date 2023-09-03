أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات غدًا الإثنين، إلكترونيًا على موقع التنسيق الإلكتروني.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن رؤية الوزارة تهدف إلي ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة.

ونوهت وزارة النعليم العالي بأن باب التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 مفتوح على موقع التنسيق الإلكتروني حتى يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023.

رابط التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات.

وللنقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد (اضغط هنا).

تعليمات تنسيق الدبلومات الفنية 2023:

• يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال الموقع التالي على شبكة الانترنت: www.tansik.digital.gov.eg

• سيتم تشغيل الخدمة للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة بالبيان.

مواعيد إدخال الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2023:

• يتم فتح المعامل للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.

• ويمكن للطالب التقدم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

أماكن الحصول على خدمة تنسيق الدبلومات الفنية 2023:

• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة .

• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الانترنت.

مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني :

• التيسير علي أولياء أمور الطلاب بدلاً من عناء ومشقة الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق .

• يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات .

• تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة به حتى إغلاق الموقع.

• تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات .

• تمكن الطالب من الحصول على نتيجة ترشيحه من موقع التنسيق على الإنترنت فور إعلان النتائج.