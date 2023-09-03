أسعار الخضار صباح اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الخضار.. واصلت أسعار الخضار خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد في الاسواق المحلية المصرية لدى المستهلك تبايناً، مع ارتفاع القيمة الشرائية لبعض الاصناف مثل البصل والطماطم والثوم والبامية والكوسة، فيما انخفض سعر الليمون البلدي، وذلك حسب آخر تحديثات للموقع الرسمي لسوق العبور.

وتواصل "بوابة الوفد الإلكترونية" نشرها لكل ما يستجد على الساحة الشرائية والسلعية لمختلف السلع في الاسواق، حرصًا منها على تقديم أعلى خدماتها السعرية لمتابعيها وللوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الأسعار، وجاءت أسعار الخضار على النحو الاتي:

أسعار الخضار اليوم الاحد في الاسواق المصرية

الخضروات

يتراوح سعر البصل اليوم بين 14 و18 جنيها للكيلو.

سجل سعر الطماطم اليوم 5 و8.5 جنيه للكيلو.

يتراوح سعر كيلو البطاطس بين 9.5 و11 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الثوم بين 24 و30 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكوسة بين 7 و11 جنيها.

سجل سعر كيلو الفاصوليا مستوى بين 22 و28 جنيها.

يتراوح سعر كيلو خيار بلدي بين 7 و10 جنيهات.

سجل سعر كيلو البامية بين 29 و35 جنيها.

سجل سعر كيلو القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

سجل سعر كيلو اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه.

وصل سعر كيلو الملوخية بين 3 و5 جنيهات.