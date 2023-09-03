الأحد 03 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الفاكهة صباح اليوم الأحد

الفاكهة
الفاكهة

أسعار الفاكهة.. واصلت أسعار الفاكهة خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد في الاسواق المحلية المصرية لدى المستهلك تبايناً، وثبت سعر كيلو الدوم ليسجل ما بين 20 إلى 40 جنيها، وسجل سعر كيلو البرتقال الصيفي ما بين 10 إلى 18 جنيها.

 

وتواصل "بوابة الوفد الإلكترونية" نشرها لكل ما يستجد على الساحة الشرائية والسلعية لمختلف السلع في الاسواق، حرصًا منها على تقديم أعلى خدماتها السعرية لمتابعيها وللوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الأسعار، وجاءت أسعار الفاكهة على النحو الاتي:

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نجاة شخص من الموت صدمته سيارة في أكتوبر

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سعر الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد في الكويت

أسعار الفاكهة اليوم الاحد في الاسواق المصرية

الفاكهة

سجل سعر كيلو المانجو البلدي بين 9 و15 جنيها.

 

يتراوح سعر كيلو مانجا عويس بين 27 و51 جنيها.

 

سجل سعر كيلو دوم بين 20 و40 جنيها.

 

يتراوح سعر كيلو تفاح مصري بين 15 و25 جنيها.

 

وصل سعر كيلو العنب بناتي أحمر بين 12 و18 جنيها.

 

سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 10 و18 جنيها.

 

سجل كيلو الليمون البلدي من 5 و11 جنيها.

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