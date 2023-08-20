اندلاع حريق داخل شقة سكنية في العمرانية

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بقسم شرطة العمرانية، بعدما انتقلت القوات وتمت السيطرة عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيطه لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه.

حذرت الإدارة العامة للحماية المدنية ، من خطورة تواجد مخلفات داخل البلكونات وأعلى أسطح المنازل و بمناور العقارات ، بالتزامن مع ارتفاع دراجات الحرارة، لأنها تؤدى الى اندلاع الحرائق ، كما تحذر من كثرة تشغيل المراوح والتكييفات للحد من نشوب حرائق الماس الكهربى، كما يفضل وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن للحد من الحرائق.

وتشدد إدارة الحماية المدنية على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة نظرا لكونها لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو

أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وتوضح الإدارة ، أن السكان تهمل التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.