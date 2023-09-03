«إيليت للاستشارات» تعد القيمة العادلة لشركة بمجال الطاقة وتجهز أخرى للطرح

100 مليون جنيه مستهدف رأس المال

تعكف شركة «إيليت للاستشارات» المالية على تجهيز وأعداد دراسة القيمة العادلة لاحدى الشركات العاملة بمجال الطاقة والغاز.

قال الدكتور سيف عونى العضو المنتدب لشركة «إيليت للاستشارات» إن الدراسة تهدف لزيادة رأس مال الشركة إلى 100 مليون جنيه، كما تقوم «إيليت» بتحديد الاستراتيجية الكاملة للشركة بهدف تحقيق مستهدفاتها.

أضاف «عونى» أن هذه المستهدفات تتمثل فى عمليات توسع فى خطوط إنتاج انابيب البوتاجاز، بما يحقق أعمال الشركة.

أشار «عونى» إلى أن «إيليت» تقوم أيضاً بتجهيز إحدى الشركات العاملة فى مجال المقاولات، بهدف قيدها وطرحها فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال هيكلة إدارية، ومالية، وفنية شاملة.

أوضح أنه يتم رفع مال شركة المقاولات من 14 مليون جنيه، إلى 75 مليون جنيه، متوقعًا أن يتم طرح نحو 25% كحد أدنى، متوقعا أيضاً أن يتم الطرح بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأشهر القليلة القادمة.