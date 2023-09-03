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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة في التشكيل المتوقع لموقعة اَرسنال

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

يبحث إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد عن تحقيق الفوز خلال موقعة اَرسنال، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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ويرغب تين هاج في الاستفادة من العودة القوية أمام نوتينجهام فورست بالجولة الماضية، بعدما كان الفريق خاسرًا بهدفين في الشوط الأول من المباراة، ليقلب الطاولة ويفوز بنتيجة 3/2.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام اَرسنال

حارس المرمى: أونانا.

الدفاع: وان بيساكا، فاران، مارتينيز، دالوت.

الوسط: كاسيميرو، إريكسن، فيرنانديز.

الهجوم: أنتوني، راشفورد، مارسيال.

في سياق متصل، يُمنى ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ اَرسنال نفسه غي تصحيح مسار الجانرز، حيث يرغب في تحقيق الفوز على الشياطين الحمر، بعدما تعادل في المباراة الأخيرة أمام فولهام بنتيجة 2/2، حيث فاز في أول جولتين أمام نوتينجهام فورست وكريستال بالاس، ليحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط.

فيما يسعى لاعبي الشياطين الحمر لتحقيق الفوز على اَرسنال، حيث نجح في الانتصار في مباراتين وخسر مباراة واحد، فقد نجح في الفوز على الثنائي وولفرهامبتون ونوتينجهام فورست، بينما خسر من توتنهام، ليحتل المركز الـ 10 برصيد 6 نقاط.

وتقرر انطلاق لقاء اَرسنال نظيره مانشستر يونايتد في السادسة ونصف من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب "الاتحاد" معقل الجانرز، والتي تُذاع عبر شبكة قنوات "beIN Sports 1 HD Premium".

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