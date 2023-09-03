مشروع "ابدأ حلمك" يواصل اكتشافاته وإعداده للممثل الشامل وتدريبه على المسرح بالداخلة

يواصل مشروع "ابدأ حلمك"، أحد المشروعات الفنية التي تهدف إلى اكتشاف واعداد الممثل الشامل وتدريبه على فنون المسرح، تدريباته في محافظة الوادي الجديد، عاصمة الثقافة المصرية. يأتي ذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة. ينظم المشروع من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وإشراف الدكتور هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة. ويتم تنظيمه بالتعاون مع فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، وبحضور المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع.

تعقد الجلسات التدريبية في إطار قسم ثقافة الوادي الجديد بالاقليم الثقافي وسط الصعيد، ويشرف على الجلسات الكاتب المسرحي سعيد حجاج والمخرج خالد أبو ضيف المدير الإقليمي للمشروع. ومن الملاحظ حضور المخرج حسن رفقي والمخرج محمد سعد، المشرفين الإقليميين للمشروع بالخارجة.

تتضمن التدريبات التي يقوم بها المخرج أحمد طه على مسرح سينما هيبس تدريبات على التمثيل والاستعداد لمشروع الختامي. بالإضافة إلى ذلك، يتم تدريب الطلاب على مشاهد الاستعراضات المبتكرة وتمارين الخيال والتركيز. يتم أيضًا استعراض ما تم تدريبهم عليه من أغاني ورقصات.

من جهة أخرى، يواصل الفنان ماهر الحجار تدريباته على مسرح قصر ثقافة موط. يتم تدريبه على الايقاعات باستخدام الزجاجات البلاستيكية وتمارين البنتومايم وتدريبات الإلقاء والتمثيل لرباعيات صلاح جاهين، بالإضافة إلى تدريبات على مربعات ابن عروس. يحضر هذه الجلسات التدريبية المخرج محسن سعيد، المشرف الإقليمي للمشروع بالداخلة.

إن مشروع "ابدأ حلمك" يهدف إلى تنمية وتطوير مواهب الشباب المصري في مجال المسرح وإعدادهم للاحتراف. يعكس هذا المشروع الاهتمام المتزايد بالثقافة والفنون في مصر ويساهم في تعزيز المشهد الثقافي والمسرحي في البلاد.

مشروع "ابدأ حلمك" يواصل اكتشافاته واعداده للممثل الشامل وتدريبه على المسرح بالداخلة

مشروع "ابدأ حلمك" يواصل اكتشافاته واعداده للممثل الشامل وتدريبه على المسرح بالداخلة

مشروع "ابدأ حلمك" يواصل اكتشافاته واعداده للممثل الشامل وتدريبه على المسرح بالداخلة

مشروع "ابدأ حلمك" يواصل اكتشافاته واعداده للممثل الشامل وتدريبه على المسرح بالداخلة

مشروع "ابدأ حلمك" يواصل اكتشافاته واعداده للممثل الشامل وتدريبه على المسرح بالداخلة

مشروع "ابدأ حلمك" يواصل اكتشافاته واعداده للممثل الشامل وتدريبه على المسرح بالداخلة

مشروع "ابدأ حلمك" يواصل اكتشافاته واعداده للممثل الشامل وتدريبه على المسرح بالداخلة

مشروع "ابدأ حلمك" يواصل اكتشافاته واعداده للممثل الشامل وتدريبه على المسرح بالداخلة

مشروع "ابدأ حلمك" يواصل اكتشافاته واعداده للممثل الشامل وتدريبه على المسرح بالداخلة

مشروع "ابدأ حلمك" يواصل اكتشافاته واعداده للممثل الشامل وتدريبه على المسرح بالداخلة

مشروع "ابدأ حلمك" يواصل اكتشافاته واعداده للممثل الشامل وتدريبه على المسرح بالداخلة