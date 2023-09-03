تضامن أسيوط يسلم 75 مشروع متناهي الصغر لدعم المرأة الريفية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة أسيوط عن تسليم برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي 75 مستفيدًا من مشروع متناهي الصغر لدعم المرأة في المناطق الريفية والمستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة. حيث تم تنفيذ مشروع تربية الأغنام وتسليم أعلاف بحجم 100 كيلو تكفي دورة إنتاجية.

تهدف هذه المبادرة إلى تمكين النساء في المناطق الريفية وتحسين وضعهن الاقتصادي من خلال توفير فرص التوظيف وتعزيز المهارات الحياتية والمهنية. يشمل المشروع تدريب المستفيدات على تربية الماعز وتقديم الندوات التوعوية حول أفضل الممارسات في هذا المجال.

كما تضمنت التدريبات الفنية اللازمة لإدارة المشروع بشكل فعال ومربح. وقد أعرب المستفيدون عن سعادتهم وامتنانهم للدعم الذي تلقوه، حيث سيمكنهم هذا البرنامج من بناء مصدر دخل استدامة يساهم في تحسين قدراتهم الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة في مناطقهم.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي يعتبر إحدى مبادرات مديرية التضامن الاجتماعي التي تركز على تحسين الوضع الاقتصادي للمجتمعات الأكثر احتياجًا. يستهدف البرنامج الفئات الأكثر ضعفًا وتأثرًا بالفقر والبطالة، ويهدف إلى تعزيز فرص العمل والاستدامة الاقتصادية للأفراد والأسر.

جدير بالذكر أن هذا المشروع يعكس التزام مديرية التضامن الاجتماعي بتعزيز التنمية المستدامة ورفاهية الفرد والمجتمع، وتعظيم قدرات المرأة وتمكينها في المجال الاقتصادي، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر تقدمًا واستدامة.