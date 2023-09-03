الأحد 03 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تدمير أوكار للإرهابيين خلال عملية أمنية في الأنبار وبغداد وكربلاء

العراق
العراق

 

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الأحد تدمير أوكار للإرهابيين وإلقاء القبض على عدد منهم، وذلك في عملية أمنية استباقية في الأنبار وبغداد وكربلاء.

 

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وقال اللواء تحسين الخفاجي في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) العراقية ـ "إن قواتنا الأمنية شرعت في تنفيذ عمليات نوعية واستباقية وخاصة في صحراء الأنبار والمناطق المحيطة بكربلاء وبغداد.

 

وأضاف الخفاجي أنه تم ضبط عدد كبير من الأسلحة والمعدات المختلفة خلال عمليات التفتيش التي نفذتها القوات الأمنية في المناطق المختلفة.

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