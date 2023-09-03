تدمير أوكار للإرهابيين خلال عملية أمنية في الأنبار وبغداد وكربلاء

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الأحد تدمير أوكار للإرهابيين وإلقاء القبض على عدد منهم، وذلك في عملية أمنية استباقية في الأنبار وبغداد وكربلاء.

وقال اللواء تحسين الخفاجي في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) العراقية ـ "إن قواتنا الأمنية شرعت في تنفيذ عمليات نوعية واستباقية وخاصة في صحراء الأنبار والمناطق المحيطة بكربلاء وبغداد.

وأضاف الخفاجي أنه تم ضبط عدد كبير من الأسلحة والمعدات المختلفة خلال عمليات التفتيش التي نفذتها القوات الأمنية في المناطق المختلفة.