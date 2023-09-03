قتلى في هجوم مسلح شرقي الكونغو الديمقراطية

قتل مواطنان صينيان وآخر غاني وجندي كونغولي، على أيدي مسلحين في قطاع نجاندجا بإقليم فيزي بمقاطعة جنوب كيفو شرقي الكونغو الديمقراطية، وفق روسيا اليوم.

وقال زعيم قرية ماكونجو الواقعة على بعد 5 كم من مكان الاعتداء، أليماسي دينيس - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - إن 4 أشخاص قتلوا، هم مواطنان صينيان وثالث غاني، وجندي في قوات الكونغو الديمقراطية، مشيرًا إلى أن الضحايا هم موظفون بشركة تعدين صينية في موينجا، مبينا في الوقت نفسه أن هناك أشخاصا آخرين أصيبوا وتم نقلهم إلى مركز صحي للعلاج.

تابع أن الحادث عندما فوجئ الضحايا بإطلاق للنار استهدف سياراة كانت تقلهم، لافتا إلى أن أجهزة الأمن ألقت القبض على أحد المهاجمين بعد دقائق من الحادث، وأن التحقيقات مستمرة لتحديد هوية المهاجمين.

تجدر الإشارة إلى أن مناطق فيزي، وأوفيرا، وموينجا في جنوب مقاطعة جنوب كيفو تعد الأكثر تضررا من نشاط الجماعات المسلحة منذ عدة عقود.

وتشهد مقاطعة جنوب كيفو مواجهات وخلافات متكررة بين السكان المحليين، وشركات التعدين الصينية.